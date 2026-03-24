ВЦИОМ: Доверие россиян сотрудникам полиции достигло исторического максимума

Уровень доверия сотрудникам полиции со стороны россиян установил исторический максимум и составил 44 пункта из ста возможных. Об этом сообщает по итогам проведенного социологического опроса ВЦИОМ.
В частности, семь из десяти россиян чувствуют себя в защищенными от преступников. Об этом заявили 72 процента участников исследования. Между тем, 10 лет назад ответивших так же было на 26 процентов меньше.
При этом 45 процентов респондентов отметили, что в своем регионе оценивают работу полиции хорошо.
Ранее ВЦИОМ провел опрос россиян о том, как они оценивают свои города и села. Результаты показали, что большинству жителей нравится их место жительства.