Жителям Башкирии рассказали, как защититься от клещей

Ежегодно от укусов клещей страдают 10−12 тысяч жителей республики. В прошлом году в регионе выявили 14 случаев клещевого вирусного энцефалита (в 2024‑м — 20) и 24 случая инфекционного клещевого боррелиоза (в 2024‑м — 22).
«Клещевой энцефалит обнаружен в 10 из 63 районов Башкирии, при этом 42 муниципалитета — эндемичны этому заболеванию», — подчеркнули в минздраве региона.
На сегодняшний день существуют два основных способа защиты от клещей. Во-первых, это вакцинация. Она подходит для тех, кто живет или собирается ехать в опасные районы, а также для работников сельского и лесного хозяйства, строителей
«Если вас укусил клещ, а прививки нет, то в течение трех дней после укуса можно ввести противоклещевой иммуноглобулин (после проверки клеща)», — пояснили специалисты.
Второй способ защиты от клещей — обработка территорий. Парки, скверы, базы отдыха, детские лагеря и другие места проходят обработку специальными средствами против клещей.
«И, конечно, не забывайте о простых правилах: носите одежду, затрудняющую доступ клещей к коже. Используйте спреи и кремы, отпугивающие или убивающие клещей. Регулярно осматривайте себя и близких, чтобы вовремя заметить клеща», — подытожили в минздраве Башкирии.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в 2025 году выше среднереспубликанского уровня заболеваемость клещевым энцефалитом отмечена в Аскинском, Белорецком, Караидельском, Дуванском, Абзелиловском, Благовещенском и Уфимском районах, а также в Сибае, Салавате и Стерлитамаке.