Роботы-доставщики появятся в Нижнем Новгороде этим летом. Воспользоваться сервисом смогут жители Сормовского, Московского и Канавинского районов.
Сейчас идет подготовка к запуску. По районам, где появятся доставщики, начали курсировать роботы-картографы. Внешне они напоминают обычных роботов-доставщиков, но у них другая задача — создание подробной карты местности.
В Нижнем Новгороде будут работать роботы четвертого поколения. Это первые устройства Яндекса, выпускаемые серийно. По своим возможностям они превосходят предшественников — обладают более высокой проходимостью и улучшенным лидаром.
На сегодняшний день сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе — за всё время роботы проехали более 2 млн км и выполнили свыше 1 млн заказов.
