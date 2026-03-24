Трейдеры разместили ставки на 580 миллионов долларов за 15 минут до заявления Трампа

За 15 минут до заявления американского лидера Дональда Трампа о переговорах с Ираном на нефтяном рынке были заключены сделки на сумму около 580 миллионов долларов. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в Financial Times.

С 6:49 до 6:50 были реализованы около 6,2 тысячи фьючерсов на нефть марок Brent и West Texas Intermediate. Объемы торгов резко подскочили за 27 секунд до 6:50.

Уже в 7:04 президент США высказался в Truth Social о переговорах — это спровоцировало резкий спад цен на энергоносители и рост фондовых индексов. В Белом доме назвали предположения об использовании инсайдерской информации «бездоказательными и безответственными».

По данным агентства Tasnim, Трампу в ближайшие несколько дней стоит «оторваться от экрана телефона» и смотреть на небо и динамику цен на энергоносители, так как Иран подготовил для него «несколько сюрпризов».

Спустя менее чем двое суток после анонсов ударов по электростанциям Ирана в ответ на блокировку Ормузского пролива лидер США заявил о введении пятидневного моратория на такие обстрелы после «удачных» переговоров с Тегераном.

