В Красноярск привезли помидоры из Китая с южноамериканской томатной молью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Из Китая на склад временного хранения Красноярска доставили 1352 кг помидоров. Специалисты Управления Россельхознадзора отправили образцы овоща в лабораторию для проверки.
Выяснилось, что овощи повреждены карантинным вредителем — томатной южноамериканской молью.
Предпринимателю, допустившему подобное нарушение, выдали уведомление о необходимости принятия фитосанитарных мер. Помидоры обезвредили безопасным для человека препаратом.
«Южноамериканская томатная моль (лат. Tuta absoluta) — опасный карантинный вредитель, который повреждает и снижает на 80−100% урожайность томатов в открытом и закрытом грунте, нанося значительный экономический ущерб. Вредитель является объектом карантина во многих странах и включен в Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Борьба с вредителем затруднена, поскольку в отличие от многих других карантинных объектов, южноамериканская томатная моль практически не реагирует на инсектициды. Она крайне быстро вырабатывает привыкание», — рассказали в Управлении Россельхознадзора по краю.