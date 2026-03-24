Дополнительные выходные дни в честь Пасхи могут утвердить в Волгограде

Волгоградцы, как и жители других регионов России, могут получить дополнительные выходные дни весной. В Государственной Думе вместе с представителями Русской православной церкви активно обсуждают идею сделать нерабочими днями главные христианские праздники. Речь идет о Пасхе, а также о Троице и Страстной пятнице.
Инициатива уже вызвала бурные споры. Депутат Дмитрий Гусев ранее предлагал официально закрепить выходной на Троицу. Сейчас парламентарии рассматривают вариант, чтобы верующие могли спокойно подготовиться к торжествам в Страстную пятницу и отметить саму Пасху без необходимости отпрашиваться с работы.
Мнения разделились даже среди духовенства. Священник Федор Лукьянов идею поддержал, напомнив, что в дореволюционной России было принято освобождать людей от труда в такие дни. Это, по его словам, возвращение к исторической традиции.
Однако не все коллеги согласны с ним. Священник Павел Островский отнесся к предложению скептически. Он указал на то, что регулярно посещает храмы лишь небольшая часть россиян. Делать выходной день для всех из-за интересов узкой группы воцерковленных людей он считает неоправданным шагом.
Пока это только обсуждение, но если инициативу утвердят, производственный календарь волгоградцев в 2027 году может заметно измениться. Окончательное решение остается за депутатами, которые должны взвесить все «за» и «против».
