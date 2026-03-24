На 3,4 процента выросло число заболевших ковидом в Воронежской области

За неделю в регионе заразились 183 человека.

Источник: Комсомольская правда

В нашем регионе стали чаще болеть коронавирусом. Об этом говорят данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». За неделю с 16 по 22 марта зарегистрированы 183 новых случая заболевания COVID-19. А с 9 по 15 марта ковидом заразились 177 человек. То есть число инфицированных увеличилось на 3,4 процента.

Санврачи рекомендуют выполнять шесть простых советов, которые позволят снизить риск передачи заболевания. Крайне важно проветривать помещение раз в 30 минут, мыть руки, не выходить за пределы дома, использовать маску в местах массового скопления людей, избегать контактов с другими людьми и обращаться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением.