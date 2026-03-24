По факту обрушения многоэтажного дома в Севастополе СКР возбудил уголовное дело

Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по факту обрушения многоэтажного дома в Севастополе.
Дело, как уточняется, возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
МЧС России подтвердило гибель двух человек, информация о которых уточняется. Десять человек были госпитализированы, им оказывается помощь. Специалисты продолжат мониторинг состояния здания.
Жителям поврежденных зданий организовали помощь, часть из них разместили в пунктах временного пребывания.
Читайте материал «В Севастополе потушили крупный пожар после взрыва в доме».
