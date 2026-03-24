Студенты Тюменского медколледжа прошли практику в областной больнице

Первокурсники Тюменского медицинского колледжа побывали на практике в областной клинической больнице № 1 по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Мы опробовали новый, интерактивный формат встречи — и он получился по-настоящему живым и вдохновляющим. Ребята узнали больше о больнице: ее истории, ключевых центрах, уникальных возможностях и направлениях работы. Поговорили о том, чем сегодня живет крупное клиническое учреждение и какие перспективы открываются перед средним медицинским персоналом», — отметила руководитель службы управления персоналом и кадровой работы больницы Павлина Мизинкова.
Студенты побывали в симуляционном центре на практике, которую провела руководитель центра Татьяна Мисевич. Она рассказала о правилах оказания первой помощи пострадавшему, а затем ребята самостоятельно отработали навыки на манекенах. Павлина Мизинкова также организовала для студентов игровые активности, посвященные развитию среднего медицинского персонала и его роли в системе здравоохранения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.