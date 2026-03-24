«Для победы сделаю то же самое»: Талалаев прокомментировал своё поведение на матче «Балтики» против ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал своё поведение на матче против ЦСКА. Позицию он высказал в интервью «Спорт-Экспресс».
В 21-м туре РПЛ калининградская команда обыграла москвичей со счётом 1:0. На последней минуте Андрей Талалаев выбил в сторону трибуны мяч, который вылетел за пределы поля. После этого футболист ЦСКА Энрике Кармо толкнул наставника «Балтики», и началась потасовка. По итогам рассмотрения инцидента контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре матча.
Мы пропустили два гола в последних двух концовках игр [с «Зенитом» и «Ростовом»], которые очень сильно повлияли на результаты. В Ростове я был на предыдущей «удалёнке». Если бы находился на скамейке, то сделал бы то же самое, и, думаю, мы бы спокойно довели матч до победы. Если бы наши футболисты умели дожимать такие сложные матчи, разбивать игру на мелкие отрезки, то такие меры не требовались бы. Но мы этому только учимся, — объяснил Талалаев.
По словам главного тренера, он понимал, что получит красную карточку за затяжку времени, но не преследовал цели устроить провокацию. «Провокация была только со стороны футболиста армейцев. Из-за этого всё и началось. Я был готов к трём играм за жест, который показал, и он меня не красит, плюс за затяжку времени, которая нужна была, чтобы просто закончить этот матч победой, потому что ЦСКА нас поддавливал. Считаю, что три игры были бы правильной дисквалификацией. Но принимаю то, что есть, и приношу извинения всем болельщикам, всем, кому небезразличен футбол. Всем, кроме тренерского штаба ЦСКА, поведение которого, подчёркиваю, отделяю от футболистов команды», — сказал Талалаев.
На уточяющий вопрос журналиста, за что именно извиняется наставник «Балтики», тот ответил: «Только за жест. Если в следующем матче, после того как у меня будет право находиться на скамейке, выбить мяч снова будет нужно для команды, для достижения победы, — сделаю то же самое».
Отметим, что в 22-м туре первенства РПЛ балтийцы встречались на своём поле с «Сочи». Андрей Талалаев провёл этот матч на трибуне. Калининградская команда разгромила гостей со счётом 4:0.