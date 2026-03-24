«Для победы сделаю то же самое»: Талалаев прокомментировал своё поведение на матче «Балтики» против ЦСКА

По словам главного тренера, он понимал, что получит красную карточку за затяжку времени, но не преследовал цели устроить провокацию. «Провокация была только со стороны футболиста армейцев. Из-за этого всё и началось. Я был готов к трём играм за жест, который показал, и он меня не красит, плюс за затяжку времени, которая нужна была, чтобы просто закончить этот матч победой, потому что ЦСКА нас поддавливал. Считаю, что три игры были бы правильной дисквалификацией. Но принимаю то, что есть, и приношу извинения всем болельщикам, всем, кому небезразличен футбол. Всем, кроме тренерского штаба ЦСКА, поведение которого, подчёркиваю, отделяю от футболистов команды», — сказал Талалаев.