Суд в Петербурге вынес приговор Оксимирону*

Мировой суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил музыканта Мирона Федорова* (Oxxxymiron, признан в РФ иноагентом) к 320 часам обязательных работ. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

«Суд заочно приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ на срок 320 часов», — говорится в сообщении.

Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете, сроком на два года.

Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, который находится в розыске. В отношении музыканта заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Федоров был признан Минюстом иностранным агентом в 2022 году. Уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента было возбуждено в 2024-м. Сам музыкант покинул Россию после начала СВО.

Напомним, весной 2025 года Федорова* обвинили в домогательствах и изнасиловании несовершеннолетних девушек.

*признан Минюстом иноагентом.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.