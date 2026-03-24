Депутат ГД от Красноярского края Юрий Швыткин умер в возрасте 60 лет

В 2016 году Швыткин победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Красноярском крае и стал депутатом седьмого созыва, а затем продолжил работу и в восьмом. За годы службы и работы он получил три ордена Мужества, а также другие государственные и ведомственные награды. Кроме того, на его счету было 117 прыжков с парашютом.