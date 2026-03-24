Красноярцы все реже болеют

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе снизился на 14,3%.

Источник: НИА Красноярск

К врачам с симптомами простуды обратились 10 207 жителей края, из них более половины — 5663 человека — в Красноярске.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, эпидемический порог не превышен. Основную долю случаев составляют вирусы негриппозной этиологии.

Вместе с тем из-за роста числа заболевших шесть классов в трех школах Красноярска временно перевели на дистанционное обучение — более 20% учеников отсутствовали по болезни.

