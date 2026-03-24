Митволь после освобождения в первую очередь увиделся с мамой

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь после освобождения встретился с мамой.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 24 мар — РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 миллионов рублей, после освобождения в первую очередь увиделся с мамой, сообщил РИА Новости адвокат Митволя Михаил Шолохов.

Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что Олег Митволь вышел на свободу.

«В первую очередь он (Олег Митволь — ред.) увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы», — сказал Шолохов.

Митволь, будучи владельцем компании «КрасноярскТИСИЗ», которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Митволь был этапирован в колонию в Московской области, где провел около 2,5 лет.