Клуб НХЛ «Вегас» подписал Мойсевича после ухода из СКА

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» оформил контракт с вратарём Павлом Мойсевичем. Соглашение носит новичковый характер и рассчитано на три года. О подписании сообщил генеральный менеджер команды Келли Маккриммон.

Мойсевич был выбран «Вегасом» на драфте НХЛ 2024 года под 83-м номером. До перехода он находился в системе петербургского СКА. Контракт с российским клубом был расторгнут 19 марта 2026 года по инициативе игрока.

В текущем сезоне КХЛ-2025/26 голкипер не провёл ни одного матча за основную команду. При этом он выступал за фарм-клуб «СКА-ВМФ» в ВХЛ, где получил игровую практику.

Всего в системе СКА Мойсевич провёл 32 матча в КХЛ, 42 — в ВХЛ и 25 — в МХЛ. В молодёжной лиге он становился обладателем Кубка Харламова и серебряным призёром турнира.

Мойсевичу 21 год, он представляет Беларусь. После подписания контракта в НХЛ он продолжит карьеру в системе «Вегаса». О сроках возможного дебюта в лиге и роли игрока в составе клуба официально не сообщается.

