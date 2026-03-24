В Роспотребнадзоре назвали топ‑5 продуктов с витамином C

Весной особенно важно заботиться о своем здоровье и укреплять иммунитет. Главный помощник в этом витамин C. Он не только помогает организму бороться с вирусами, но и ускоряет восстановление тканей, укрепляет сосуды и кости, поддерживает здоровье десен и зубов, а также помогает справляться со стрессом. Поскольку витамин C не накапливается в организме, его нужно регулярно получать из пищи.
Специалисты Роспотребнадзора составили список продуктов, богатых аскорбиновой кислотой, передаёт 450media.ru.
Шиповник — настоящий рекордсмен по содержанию витамина C. В 100 граммах этого удивительного продукта содержится от 650 до 929 мг аскорбиновой кислоты, что составляет около 900 суточной нормы. Шиповник также богат витаминами группы B, РР и E, а также полезными минералами. Этот природный антиоксидант способствует поддержанию здоровья сердца, сосудов, печени и помогает выводить лишнюю жидкость из организма.
Облепиха — ещё один ценный источник витамина C. В 100 граммах облепихи содержится около 200 мг аскорбиновой кислоты (286 суточной нормы). Кроме того, облепиха богата витаминами A и E, что делает её полезной для зрения, укрепления сосудов и улучшения обмена веществ. Она также способствует улучшению пищеварения.
Болгарский перец не только яркий и вкусный, но и очень полезный продукт. В нём содержится такое же количество витамина C, как и в облепихе. Кроме того, болгарский перец богат антиоксидантами, что делает его особенно полезным для глаз и общего укрепления организма.
Чёрная смородина — настоящая кладезь витаминов и минералов. В ней содержатся витамины C, B, PP, E и A, а также полезные минералы, которые способствуют укреплению сосудов и улучшению состояния кожи. Чёрная смородина также помогает поддерживать иммунитет и общее здоровье.
Киви — экзотический фрукт, который не только радует вкусом, но и богат витамином C. В 100 граммах киви содержится около 180 мг аскорбиновой кислоты (257 суточной нормы). Этот фрукт также богат витаминами A, E, K и содержит множество других полезных минералов. Киви способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья сердца.