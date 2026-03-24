Инвалид без рук и ног застрелил пассажира: свидетелям удалось сбежать

Инвалид без рук и ног застрелил пассажира, пока катал знакомых на машине в США.

Источник: Комсомольская правда

В США мужчине, который передвигается без рук и ног, предъявили обвинение в убийстве. Инцидент произошел во время конфликта на дороге, когда он катал знакомых на машине. Об этом пишет People со ссылкой на управление шерифа округа Чарльз.

По данным полиции, 22 марта в Ла-Плате 35-летний Дейтон Джеймс Уэббер открыл стрельбу по автомобилю во время ссоры. Пуля попала в 27-летнего Брэдрика Майкла Уэллса, который находился на переднем сиденье. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Выяснилось, что Уэббер в 10 месяцев пережил тяжелую стрептококковую инфекцию, после чего ему ампутировали все конечности. По жизни он является профессиональным игроком в корнхол (игра на меткость).

После стрельбы Уэббер попросил свидетелей помочь вытащить раненого, но те отказались и скрылись. Сам подозреваемый уехал вместе с телом погибшего, но спустя два часа тело нашли в соседнем дворе местные жители. Позже полиция обнаружила автомобиль Уэббера в Вирджинии, а его самого нашли в больнице. Сейчас спортсмен арестован и ожидает экстрадиции в Мэриленд. Ему грозят обвинения в убийстве первой и второй степени.

Ранее KP.RU писал, как оленевод застрелил коллегу из ревности на Чукотке. Конфликт между мужчинами возник в ходе застолья, а причиной стало чрезмерное внимание к супруге ревнивого сотрудника оленеводческой бригады.

