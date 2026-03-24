В Волго-Ахтубинской пойме готовятся к паводку

В Волго-Ахтубинской пойме идет подготовка к паводку. Специалисты проверяют техническое состояние водовыпусков, очищают прилегающую к сооружениям территорию от мусора и сухостоя.

«Чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск паводковых вод, реконструируется бетонное покрытие, проверяются работоспособность затворов, состояние деформационных швов», — уточняют в облкомприроды.

Всего до начала паводка необходимо обследовать около 100 объектов. Среди них 74 сооружения, построенных в рамках нацпроекта «Экология», и 11 водопропускных устройств, принятых под контроль дирекции водохозяйственного строительства от управления «Волгоградмелиоводхоз», и бесхозные объекты.

Часть сооружений предстоит полностью реконструировать.

Ранее сообщалось, что в Волгограде создают уникальные кустарники для борьбы с песчаными бурями.