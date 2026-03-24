Пенсионеров предупредили об опасности перед апрельской индексацией

Об этом всех пожилых граждан в беседе с РИА Новости предупредил эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава, передает ИА DEITA.RU.
По его словам, злоумышленники используют актуальный информационный повод для введения в заблуждение представителей старшего поколения, которые ждут очередных выплат. Жулики пытаются посеять сомнения в надежности государственных выплат, придумывая все более изощренные планы по вымогательству.
Злоумышленники играют на надеждах людей, обещая им не только повышение пенсий, но и дополнительные выплаты или компенсации за прошлые годы. В частности, ещё в начале марта появились сообщения о якобы неучтенном трудовом стаже у пенсионеров, что якобы позволит получить более крупные выплаты уже с апреля, если срочно обратиться за заявлением.
Это создаёт чувство срочности, и многие пожилые граждане под влиянием этой психологической атаки готовы следовать указаниям аферистов. Кроме этого, в число жуликов вошли фейковые консультанты и юристы, которые навязывают пожилым платные услуги по «перерасчёту» пенсий за какие-то фиктивные заслуги, требуя за это десятки тысяч рублей.
Особую опасность представляют актуальные методы распространения мошеннических схем — они активно перемещаются в мессенджеры, в которых уровень защиты и контроль обычно ниже. Это способствует масштабированию и часто затрудняет распознавание обмана, а также увеличивает давление на социально уязвимую категорию — пожилых людей, которые зачастую не имеют достаточной информационной подготовки и легко попадаются на подобные уловки.