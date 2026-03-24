Роботы-доставщики в апреле появятся еще в двух районах Казани

В апреле роботы-доставщики федеральной компании начнут работать в Советском и Ново-Савиновском районах Казани.
В столице Татарстана будут использовать роботов четвертого поколения, серийный выпуск которых запустили осенью 2025 года. Они обладают повышенной проходимостью, улучшенным лидаром и стоят дешевле предшественников. До конца 2027 года компания планирует выпустить 20 тысяч таких роботов.
В настоящее время по будущим районам обслуживания курсируют роботы-картографы, которые создают карты местности. Стоимость рободоставки сопоставима с курьерской и, по прогнозам, будет снижаться. Роботы уже работают в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге и Мурино.
В прошлом году стало известно, что в центре Казани начали работу роботы-курьеры. Устройства способны перевозить до 20 килограммов груза.