Роботы-доставщики в апреле появятся еще в двух районах Казани

Сейчас по Советскому и Ново-Савиновскому районам курсируют роботы-картографы.

Источник: Комсомольская правда

В апреле роботы-доставщики федеральной компании начнут работать в Советском и Ново-Савиновском районах Казани.

В столице Татарстана будут использовать роботов четвертого поколения, серийный выпуск которых запустили осенью 2025 года. Они обладают повышенной проходимостью, улучшенным лидаром и стоят дешевле предшественников. До конца 2027 года компания планирует выпустить 20 тысяч таких роботов.

В настоящее время по будущим районам обслуживания курсируют роботы-картографы, которые создают карты местности. Стоимость рободоставки сопоставима с курьерской и, по прогнозам, будет снижаться. Роботы уже работают в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге и Мурино.

В прошлом году стало известно, что в центре Казани начали работу роботы-курьеры. Устройства способны перевозить до 20 килограммов груза.