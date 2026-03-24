Мэр Красноярска выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Швыткина

Прощание с Юрием Швыткиным пройдёт в Москве и Красноярске.

Мэр Красноярска Сергей Верещагин обратился к родным и близким известного общественного и политического деятеля Юрия Швыткина, отметив его вклад в развитие города и помощь землякам.

Глава города рассказал, что лично знал Юрия Швыткина с 2000-х годов — в тот период он сам только начинал работу в администрации региона, а Швыткин уже активно занимался депутатской деятельностью.

«Всегда удивляла его верность принципам, стремление помочь людям и неподдельный патриотизм», — подчеркнул мэр.

Градоначальник также вспомнил, что на одной из последних встреч перед Новым годом Юрий Швыткин много рассказывал о наказах и обращениях красноярцев.

Особо Сергей Верещагин отметил его деятельность по поддержке участников специальной военной операции. Швыткин сам был добровольцем и стоял у истоков таких значимых инициатив, как «Своих не бросаем» и «Парта героя».

«Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память», — добавил Верещагин.

В 2024 году Юрий Швыткин был удостоен звания почетного гражданина Красноярска.