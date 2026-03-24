Красноярские саночники завоевали золото и серебро первенства России в Сочи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сочи на санно-бобслейной трассе завершилось первенство России по санному спорту.
В соревнованиях участвовали 30 спортсменов из разных регионов страны.
В дисциплине «двухместные сани» победу одержали представители красноярской СШОР по санным видам спорта и Академии зимних видов спорта Сергей Захаров и Степан Фролов. Второе место занял экипаж из Краснодарского края, третьими стали спортсмены из Пермского края.
В заездах на одноместных санях серебряную медаль завоевала красноярская спортсменка Елизавета Журавлева. Победу одержала Ксения Шамова из Пермского края, третье место заняла Светлана Прохорова из Москвы, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.