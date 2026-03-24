Новосибирск войдет в состав «Межрегионального научного экспресса»

Тур «Межрегиональный научный экспресс», который объединит Нижний Новгород, Уфу и Новосибирск, запустят в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Новосибирской области.
Маршрут рассчитан на школьников, студентов, победителей всероссийских олимпиад и конкурсов. В течение поездки участники смогут посетить десятки уникальных объектов: от лабораторий ведущих вузов и институтов Российской академии наук до высокотехнологичных предприятий и технопарков.
Программа тура включает знакомство с симуляционным центром Приволжского медицинского университета, заводом «ОДК-Уфимское моторостроительное объединение» и другими объектами. Старт первых поездок запланирован на текущий год.
«Оригинальные программы имеют популяризационный, образовательный и профориентационный характер. Они позволяют не просто прикоснуться к науке, а ощутить себя ее полноценными участниками и погрузиться в увлекательный мир открытий и перспектив будущего. Наш “Межрегиональный научный экспресс” как раз дает такую возможность — увидеть своими глазами, как развивается отечественная наука от Поволжья до Сибири, ознакомиться с достижениями разработчиков и передовыми лабораториями», — подчеркнула заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
