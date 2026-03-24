Губернатор Красноярского края выразил соболезнования близким Юрия Швыткина

23 марта 2026 года не стало Юрия Швыткина — депутата Госдумы от Красноярского края и заместителя председателя комитета по обороне.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Красноярского края Красноярского края выразил соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося депутата Государственной Думы и заместителя председателя комитета по обороне Юрия Швыткина.

«Юрий Николаевич многое сделал для Красноярского края. Представлял интересы жителей — сначала в Законодательном Собрании, затем в Государственной Думе. Мы все знали его как принципиального, ответственного и надежного человека», — пишет глава региона в социальных сетях.

Губернатор напомнил, что Швыткин, уже будучи депутатом Госдумы, добровольцем отправился в зону специальной военной операции, продолжал помогать бойцам и их семьям.

Политика не стало 23 марта 2026 года. Первым о его смерти сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. В 1986 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, а в 1999-м — Академию управления МВД России. Вся его жизнь была посвящена служению Родине.

Причина смерти депутата пока остается неизвестной.

