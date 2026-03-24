Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав рекомендовал отправлять на спермограмму мужчин, которые очень любят ходить в баню

Дополнительное обследование предлагают назначать и при ряде заболеваний, связанных с репродуктивным здоровьем.

Источник: Клопс.ru

Минздрав России считает нужным направлять мужчин на дополнительное обследование, если при заполнении анкеты репродуктивного здоровья они указывают, что регулярно ходят в баню, сауну или другие места с высокой температурой. Об этом РБК пишет во вторник, 24 марта.

Согласно методическим рекомендациям, в таком случае мужчине могут назначить второй этап оценки репродуктивного здоровья — спермограмму, а затем консультацию уролога. Такая мера предусмотрена для оценки рисков возможных нарушений.

На дополнительное обследование предлагают отправлять и при некоторых заболеваниях. В их числе сахарный диабет первого или второго типа, простатит, а также инфекции, передающиеся половым путём.

Методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста ведомство утвердило 27 февраля 2026 года. В документе, в частности, сказано, что девушкам, которые заявляют о нежелании иметь детей, рекомендуется консультация медицинского психолога.