Число заявок на площадки под ТКО в Красноярском крае превысило 1500

Муниципальные образования Красноярского края направили более 1 500 заявок на участие в конкурсном отборе на получение субсидий для создания площадок под сбор твердых коммунальных отходов (ТКО). В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» на эти цели из краевого бюджета выделено 330 млн рублей, что позволит оборудовать не менее 1 100 площадок для сбора мусора. Прием заявок стартовал после вступления в силу обновленной методики распределения межбюджетных трансфертов 26 февраля 2026 года. Документы на участие в отборе подали Абанский, Ачинский, Балахтинско-Новосёловский, Бирилюсский, Боготольский, Енисейский, Иланско-Нижнеингашский и другие муниципальные округа. Заявки также поступили от Красноярска, в частности, на обустройство площадок на вновь присоединенных территориях, а также от ЗАТО поселок Солнечный и ЗАТО город Железногорск. Конкурсная комиссия проведет оценку поступивших заявок и сформирует итоговый рейтинг муниципальных образований. Министр экологии края Владимир Часовитин отметил, что создание современных площадок накопления отходов является одним из ключевых элементов экологической инфраструктуры. Количество поданных заявок превышает запланированное число площадок, что свидетельствует о высокой востребованности этой меры поддержки. Результаты отбора планируется объявить в апреле.