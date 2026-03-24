В Ростовской области обсуждают планы строительства Южной АЭС

Владимир Ревенко: решение по размещению Южной АЭС не принято.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос по размещению Южной АЭС в Ростовской области окончательно не решен и еще находится на обсуждении. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил первый заместитель губернатора Владимир Ревенко.

— Решение не принято, ответ не направлен, — сказал Владимир Ревенко.

Напомним, ранее заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько заявил о планах по размещению Южной АЭС рядом с Новочеркасской ГРЭС. Представитель концерна отметил, что речь идет о предварительной площадке, а также озвучил предполагаемые сроки проекта — 2036−2039 годы.

После этого ситуацию оперативно прокомментировал заместитель донского губернатора по вопросам промышленности, энергетики и установления тарифов Игорь Сорокин. Чиновник также подчеркнул, что решение не окончательное и подлежит обсуждению, а письмо от «Росатома» находится на рассмотрении.

По мере прохождения установленных процедур и согласования информацию планируют актуализировать в рамках диалога с общественностью и профильными структурами.

