Власти Перми передадут кладбище «Восточное» в собственность края

Пермь безвозмездно передаст региону имущественный комплекс кладбища «Восточное» в Мотовилихинском районе, сообщает «Новый компаньон».
В состав комплекса входят несколько недостроенных объектов, включая крематорий, а также земельные участки общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.
Как выяснил «Новый компаньон», предложение о передаче земель и имущества на баланс края поступило от регионального минтранса ещё в феврале 2026 года. После изучения документа департамент дорог и благоустройства администрации Перми, а также МКУ «Пермблагоустройство» одобрили передачу. Согласовал её и городской департамент земельных отношений.
Инвестиционный проект по строительству крематория на «Восточном» реализовывался с 2009 по 2024 год, но объекты так и не ввели в эксплуатацию. На заседании комиссии по инвестпроектам 13 февраля 2026 года было принято решение продлить срок капитальных вложений до 2028 года — на этот год перенесли финансирование в размере почти 479 миллионов рублей.
Однако, как отметили в мэрии, в связи с началом приоритетного инвестпроекта по строительству крематория на кладбище «Северное» дальнейшее возведение объекта на «Восточном» и вложение бюджетных средств признали нецелесообразным.
В администрации подчеркнули: передача комплекса в собственность края не повлечёт финансовых затрат для городской казны. Деньги, ранее заложенные на строительство, будут перераспределены при последующем изменении бюджета.