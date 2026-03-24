Суд обязал донскую компанию выплатить более 285 млн рублей за ущерб почвам

Основанием для судебного разбирательства стали результаты выездного обследования, проведённого специалистами надзорного ведомства в конце 2024 года на территории Аксайского района. Специалисты зафиксировали факт перекрытия поверхности почвы отходами в ходе работ по расчистке русла балки Темерник (балки Камышеваха) — на участке от впадения балки Жанкина до Верхового водохранилища.