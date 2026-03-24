Суд обязал донскую компанию выплатить более 285 млн рублей за ущерб почвам

Арбитражный суд Республики Калмыкия удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к донской компании «Экология-Дона» о возмещении вреда, причинённого почвам. Сумма компенсации за ущерб превысила 285,6 млн рублей.
Основанием для судебного разбирательства стали результаты выездного обследования, проведённого специалистами надзорного ведомства в конце 2024 года на территории Аксайского района. Специалисты зафиксировали факт перекрытия поверхности почвы отходами в ходе работ по расчистке русла балки Темерник (балки Камышеваха) — на участке от впадения балки Жанкина до Верхового водохранилища.
По данным измерений, площадь загрязнённой территории составила более 4,6 тыс. кв. метров. Размер вреда был определён в 285,6 млн рублей.
В марте 2025 года Росприроднадзор направил в адрес организации досудебное требование о добровольном возмещении ущерба. Однако нарушитель отказался исполнять его в добровольном порядке, что вынудило ведомство обратиться в арбитражный суд.
Судебная инстанция обязала донскую компанию возместить причинённый вред в полном объёме. Процесс исполнения решения находится на контроле Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.