В Иркутской области стартовал набор на профессиональное обучение

«Правом на прохождение бесплатного профессионального обучения наделены свыше десяти категорий россиян. К ним относятся в том числе ветераны боевых действий — участники СВО, граждане до 35 лет, лица пенсионного и предпенсионного возраста, люди с инвалидностью, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Для участия в программе необходимо оформить заявку через цифровую платформу “Работа России”. Кроме того, пройти обучение могут все граждане, ищущие работу и официально зарегистрированные в кадровом центре», — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.