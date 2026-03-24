В Иркутской области стартовал набор на профессиональное обучение

Набор на бесплатное профессиональное обучение по национальному проекту «Кадры» начался в Иркутской области. Уже подано более 500 заявок, сообщили в министерстве труда и занятости региона.
Для жителей Приангарья доступно более 35 учебных курсов, среди них — UI-дизайн веб-приложений и лендингов, основы предпринимательской деятельности, мастер декоративных интерьерных работ, бухгалтер субъекта малого бизнеса и многие другие. В списке наиболее популярных направлений — 1С, аналитика данных, веб-дизайн, работа с нейросетью и туризм. Количество направлений подготовки кадров будет увеличиваться. Ознакомиться с условиями проекта и образовательными программами можно на портале «Работа России».
«Правом на прохождение бесплатного профессионального обучения наделены свыше десяти категорий россиян. К ним относятся в том числе ветераны боевых действий — участники СВО, граждане до 35 лет, лица пенсионного и предпенсионного возраста, люди с инвалидностью, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Для участия в программе необходимо оформить заявку через цифровую платформу “Работа России”. Кроме того, пройти обучение могут все граждане, ищущие работу и официально зарегистрированные в кадровом центре», — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.