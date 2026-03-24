Эксперт Опарова: почерк может указать на начало рака и деменции

Что касается возраста, мы всегда просим указывать биологический возраст автора. Часто бывает так, что биологический и психологический возраста не совпадают. Например, передо мной почерк 45-летней женщины, а я вижу в нем нотки подросткового возраста: вычурность, гиперактивность, желание обратить на себя внимание. А недавно у меня был мальчик, ученик третьего класса. Однако ручку он держит так уверенно, что если не видеть автора, можно сказать: перед нами 25-летний мужчина. В общении он такой же — аргументирует свои мысли так, будто прожил взрослую жизнь.