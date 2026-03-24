Эксперт Опарова: почерк может указать на начало рака и деменции

Почерк — это не просто навык красивого письма, а сложнейший процесс, которым управляет мозг. Любое изменение в наклоне букв или форме «хвостиков» может стать ранним сигналом серьезных перемен в организме. Например, по почерку можно определить скрытый стресс у ребенка и даже понять, когда у человека начала развиваться онкология или деменции.
Эксперт-графолог и судебный почерковед Анжела Опарова рассказала krsk.aif.ru, почему не стоит выбрасывать старые дневники и открытки, как по подписи распознать «мужской тип» характера у женщины и можно ли спасти брак, проанализировав записи супругов.
Пишет не рука, а мозг.
Екатерина Беленкова, корреспондент krsk.aif.ru: Анжела, вы не только графолог, но и судебный эксперт-почерковед. Для обывателя это звучит как одно и то же. Расскажите, в чем разница?
Анжела Опарова, эксперт-графолог и судебный почерковед: Сходство этих профессий в том, что оба специалиста работают с почерком. Графология — это психологическое направление. Здесь идет изучение почерка с точки зрения личностных качеств человека: мы составляем психологический портрет, анализируем когнитивную сферу, поведение, взаимоотношения с людьми, благонадежность.
Почерковедение — это криминалистическое направление. Эксперт изучает почерк подозреваемого, чтобы выявить мотив преступления, или устанавливает, действительно ли эта подпись принадлежит конкретному человеку, нет ли подделки документа.
— А можно ли по почерку составить портрет неизвестного автора: мужчина это или женщина, какой у него возраст?
— Знаменитый графолог рубежа XIX-XX веков Илья Моргенштерн писал, что можно. Но люди изменились, изменилась норма письма. Сегодня мы не определяем пол напрямую, но можем сказать, что почерк принадлежит человеку «по женскому типу написания» или «по мужскому типу написания».
Женские признаки почерка — это округлый, связный, крупный шрифт. Мужские — раздельный, угловатый, более мелкий и резкий. Но ведь в жизни часто бывает, что у мужчины есть женские черты характера, например, сентиментальность, чувствительность, а у женщины — мужские, то есть, воля и лидерство. Почерк это отразит.
Что касается возраста, мы всегда просим указывать биологический возраст автора. Часто бывает так, что биологический и психологический возраста не совпадают. Например, передо мной почерк 45-летней женщины, а я вижу в нем нотки подросткового возраста: вычурность, гиперактивность, желание обратить на себя внимание. А недавно у меня был мальчик, ученик третьего класса. Однако ручку он держит так уверенно, что если не видеть автора, можно сказать: перед нами 25-летний мужчина. В общении он такой же — аргументирует свои мысли так, будто прожил взрослую жизнь.
— Можно ли, положив рядом два текста, понять, что их писали родственники?
— Пишет не рука, пишет мозг. Нет ни одного одинакового почерка, независимо от того, родственники мы или нет. Почерк очень сильно зависит от уровня образования, социализации, выбранной профессии. Сказать сходу, глядя на два листа, что это родственники — нельзя.
Однако почерк несет в себе врожденные качества личности: темперамент, скорость мысли, экстраверсию или интроверсию. Эти особенности передаются по наследству. Если мы заранее знаем, что перед нами почерки мамы и дочери, мы можем отследить, какие именно качества девочка взяла от мамы, а какие — от папы.
Как дневник поможет врачу.
— В школе всех нас учат писать по одним и тем же прописям, выводить одинаковые буквы по линеечке. В какой момент эта «школьная норма» ломается и у каждого появляется свой уникальный почерк?
— Неслучайно мы начинаем писать в семь лет. Письмо — это самый сложный навык для головного мозга, там задействованы практически все его отделы. В шесть-семь лет учитель ставит руку, показывает элементы букв.
По мере взросления ребенку становится неинтересно просто выводить буквы по шаблону. Он переходит в подростковый возраст, начинает по-другому познавать мир и предъявлять себя этому миру. Всё это отражается на почерке. Подросток не задумывается, как писать — он пишет так, как чувствует.
Во взрослом возрасте, когда человек определяется с профессией и линией жизни, почерк становится сформированным. Кто-то начинает писать медленнее, кто-то убыстряется — это зависит от того, в какие условия социализации попал человек.
— С какого возраста по почерку уже можно «читать» личность ребенка? Зачем это делать?
— Если мы говорим о составлении глубокого психологического портрета с указанием сильных и слабых сторон, то лучше работать со зрелой личностью. В подростковом возрасте почерк будет «шалтай-болтай»: наклон то левый, то вертикальный, то правый, элементы в одном слове могут прыгать.
Если мы изучаем почерк с точки зрения профилактики неблагополучия, то анализировать можно уже в начальной школе. Ребенок не всегда скажет, что ему плохо. В этот момент почерк может стать маячком для педагога или школьного психолога: ребенок замкнулся, ему некомфортно, он находится в стрессе.
Более того, почерк — отличный маркер и для пожилого возраста. С его помощью можно отследить стагнацию личности или начало деменции, болезни Альцгеймера, чтобы вовремя начать профилактику.
Я всегда говорю: не выкидывайте старые записи, открытки, дневники! Когда человек заболевает, особенно это касается онкологии или эпилепсии, врачи пытаются понять, когда всё началось. Старые записи могут очень помочь. Буква — это как строение человека: есть надстрочные элементы (зона головы), строчные (грудной отдел), подстрочные (ноги). Графолог может посмотреть ваши записи за 10 лет и увидеть, в какой момент в почерке появились патологические изменения.
— Многие замечают: сегодня я пишу с одним наклоном и размашисто, завтра — мелко и в другую сторону. Как составить точный портрет, если почерк постоянно меняется?
— Вы сами замечали: если настроение плохое, вы начеркаете что-то неразборчивое. А если день прошел на 100 баллов, вы счастливы — почерк будет легким, размашистым, читабельным. Почерк отражает наше психоэмоциональное состояние здесь и сейчас.
Но характер человека мы определяем не по одному взмаху ручки. Еще в XVIII веке основатель графологии Жан Ипполит Мишон считал, что один признак означает одну черту характера: увидел правый наклон — значит, человек добрый. Позже ученые доказали, что это не так.
Сегодня профессиональные графологи используют комплексный подход. Один признак нужно подтвердить тремя-пятью другими. Например, чтобы сказать, что человек доброжелателен и социализирован, нам мало одного правого наклона. Нужно, чтобы письмо было связным, размер букв средним (3−5 мм), почерк однородным, с легкой долей гибкости. Только собрав все это в систему, мы делаем вывод.
Как графолог решает проблемы в паре.
— Вы анализируете не только личность, но и совместимость пар. Как это работает на практике? У идеальной пары почерки должны быть похожи?
— Вовсе не обязательно! Могут ужиться и абсолютно разные люди, и очень похожие — всё зависит от их мотивации и понимания друг друга.
Недавно ко мне пришла пара на грани развода. Они вместе восемь лет, есть ребенок. Жена хотела сохранить семью, мужу было всё равно. Мы разложили их почерки. В ходе консультации выяснилось, что когда она на него обижалась, она ждала в качестве извинения подарок. А он об этом даже не догадывался! В его родительской семье, где отец был авторитарным, знаком примирения считалось приготовить ужин. Муж этой женщины искренне шел и готовил ей ужин, считая конфликт исчерпанным. В это время она обижалась еще сильнее.
Другой момент: по почерку было видно, что ей катастрофически не хватает чувственности и внимания. Он считал: «Я приношу деньги, бюджет в порядке, с какого перепуга я должен дарить цветы, если мы об этом не договаривались?». Когда почерк «подсветил» эти слепые зоны и они их проговорили — всё наладилось, живут до сих пор. Так что консультация у графолога может стать и психотерапией.
Будущее без письма от руки.
— Сегодня мы почти всё печатаем в смартфонах, ручку берем только чтобы поставить подпись. Как этот отказ от письма влияет на нас?
— Отказ от письма от руки напрямую влияет на когнитивную сферу, мышление и память. Письменная речь — это осознанная, структурированная речь. Лишаясь этого навыка, мы меняем работу головного мозга. Однако человек эволюционирует, появятся другие навыки.
— Какое будущее ждет графологию, если люди все меньше пишут?
Графология не пропадет. Буквально на днях я обсуждала эту тему с гуру мировой графологии Сергеем Алесковским. Он уверен: наступит век компьютерной графологии. То, как человек печатает, как он оформляет тексты, использует абзацы, смайлы, структуру — всё это преломляет те же знания, что и собственноручное письмо. Это та же самая моторика и то же мышление. За этим будущее, но на наш век классических рукописных текстов еще точно хватит!
