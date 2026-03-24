«Скот не пустим». В Татарстане закрыли въезд животным из-за пастереллёза

О том, что пастереллёз подбирается к границам Татарстана, стало известно 17 марта: в Чувашии, в Батыревском районе, у крупного рогатого скота, принадлежащего ЗАО «Батыревский», выявлены бактерии рода Pasteurella. Как ранее писал «АиФ-Казань», это одно из крупнейших хозяйств соседней республики. По неподтверждённым данным, его мясо могло поставляться и в Татарстан. Власти Чувашии ввели ограничительные мероприятия, но, по словам местных жителей, карантин действует только на территории агрокомплекса, а фермеры продолжают работать в обычном режиме — правда, мясо в Татарстан уже не везут.