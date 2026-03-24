«Скот не пустим». В Татарстане закрыли въезд животным из-за пастереллёза

Решение принято на фоне ухудшения эпизоотической ситуации в стране: очаги опасной инфекции зафиксированы в 15 регионах, включая соседнюю Чувашию. В республике ужесточили контроль на трассах, а животноводческие предприятия перевели на закрытый режим работы. Что происходит и как защитить себя от заразы — в материале «АиФ-Казань».
Граница на замке: что запретили и почему.
О том, что пастереллёз подбирается к границам Татарстана, стало известно 17 марта: в Чувашии, в Батыревском районе, у крупного рогатого скота, принадлежащего ЗАО «Батыревский», выявлены бактерии рода Pasteurella. Как ранее писал «АиФ-Казань», это одно из крупнейших хозяйств соседней республики. По неподтверждённым данным, его мясо могло поставляться и в Татарстан. Власти Чувашии ввели ограничительные мероприятия, но, по словам местных жителей, карантин действует только на территории агрокомплекса, а фермеры продолжают работать в обычном режиме — правда, мясо в Татарстан уже не везут.
На заседании республиканского штаба по недопущению проникновения особо опасных болезней животных на территорию РТ первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов дал чёткое поручение: ввести запрет на ввоз парнокопытных животных всех видов. Исключение сделано только для племенного скота — и то под строгим контролем.
Главам муниципальных образований необходимо организовать места для временного содержания (карантинирования) животных с отдаленностью не менее 5 километров от животноводческих объектов.
Руководитель управления ветеринарии при кабмине РТ Тимур Галеев предупредил, что подобные заболевания могут нанести серьёзный экономический ущерб сельскому хозяйству и предприятиям. Глава управления Россельхознадзора по Татарстану Ильнур Галеев рассказал о дополнительных мерах по предотвращению заноса и распространения инфекций.
Эти меры — не перестраховка. По данным аналитического центра «Аналитика. Бизнес. Право», ущерб от вынужденного убоя сельскохозяйственных животных из-за вспышек инфекций в российских регионах уже превысил 1,5 млрд рублей. А с учётом расходов на восстановление стада, карантинные мероприятия и простой хозяйств — ещё 368 млн рублей.
Блокпосты, рейды и закрытые фермы.
В Татарстане меры приняты незамедлительно. На полицейских постах организовано круглосуточное дежурство. Особый контроль — на федеральных трассах: автодорога М7 «Волга» (777-й км, СП ДПС «Малиновка») и автодорога Москва — Уфа (1039-й км, СП ДПС «Тула-1»). Проводятся рейдовые мероприятия и на передвижных полицейских постах.
С начала 2026 года, по данным управления ветеринарии кабмина РТ, осмотрено около 1,5 тысячи транспортных средств. Выявлено 30 случаев нарушения ветеринарного законодательства — все машины со скотом или мясом развернули на границе.
Руководителей сельхозпредприятий и владельцев личных подсобных хозяйств призывают к строгому соблюдению ветеринарно-санитарных норм: обеспечить закрытое содержание скота, провести дезинфекцию транспорта, организовать работу санитарных постов и контролировать доступ людей на территории комплексов.
Пастереллёз: чем опасна эта хворь.
Пастереллёз (или геморрагическая септицемия) — острая инфекционная болезнь, поражающая крупный рогатый скот, свиней, овец, а также диких и домашних животных (кошек, собак, птиц). Главная опасность в том, что она передаётся человеку.
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объясняет: «Заражение происходит элементарным способом. Можно заразиться через пищу (молоко, мясо), а также от больного животного через царапины, укусы и воздушно-капельным путём».
У животных болезнь протекает стремительно. Появляются кровавые язвы на коже, дойные коровы дают молоко с кровью. Смертность может достигать 70−80%. Лечение возможно только на ранней стадии, но ветеринарные службы часто идут на радикальные меры: уничтожают всё поголовье в очаге, чтобы не допустить распространения.
У людей пастереллёз встречается редко, но протекает тяжело. Симптомы напоминают грипп: высокая температура, ломота в суставах, интоксикация. Но главное — септические явления: подкожные фурункулы, гнойнички. Инфекция может дать осложнения на почки, сердце, суставы. В группе риска — люди с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями, пожилые и дети.
«Инфекция лечится антибиотиками, и чем раньше начать лечение, тем ниже риск осложнений. Однако лекарство должен подбирать врач», — предупреждает врач-эксперт Екатерина Демьяновская.
«Сжигайте и нас»: что происходит в Сибири.
Пока в Татарстане принимают превентивные меры, в Сибири разворачивается настоящая драма. В Новосибирской области официально введён режим ЧС. В селе Козиха Ордынского района дороги перекрыли блокпостами, машины на въезде обрабатывают дезинфицирующим раствором.
«Нам установили ограничения: один выезд из села, один въезд. Остальные заблокировали, засыпали снегом, — рассказывали сельчане в видеообращении. — Мы не дадим никому здоровых коров сжигать. Сделайте анализы. Тогда и нас сжигайте вместе с коровами».
Люди вышли к блокпосту, перекрыли дорогу. В село прибыла полиция, некоторых жителей задержали. В соседнем селе Новоключи десятки полицейских и подразделения СОБРа «отрабатывали учения». По словам местной жительницы, её двести животных усыпили без предупреждения, когда её не было дома. Никаких документов не показали. Вечером пришла полиция: мужа женщины обвинили в организации поджога площадки для утилизации туш.
В Пензенской области, в селе Приволье, у владельца хозяйства изъяли 128 коров. Мужчина утверждает, что просил предъявить документы о подтверждённом диагнозе, но получил отказ. После забоя туши животных несколько суток пролежали прямо в деревне, могильник вырыли недалеко от жилых домов.
Следственный комитет инициировал проверку регионального Минсельхоза по статье о халатности. Официальных результатов пока нет.
Что важно знать потребителю.
На фоне всех этих событий обычным людям важно понимать, как обезопасить себя и свою семью.
Бактерия пастереллы погибает при термической обработке. Пастеризованное молоко и молочная продукция промышленного производства безопасны.
Опасно есть сырое мясо (тартар, непрожаренный шашлык) и пить сырое молоко от непроверенных производителей.
При укусах и царапинах животных (особенно бездомных или сельскохозяйственных) обращайтесь к врачу, особенно если появились покраснение, отек, поднялась температура.
Пока в Татарстане ситуация остаётся под контролем. Но опыт Сибири показывает, что цена беспечности может быть слишком высока. Власти призывают к спокойствию и доверию к официальной информации. Но теперь уже каждый житель республики знает: на прилавок может попасть только то мясо, которое прошло строгий ветеринарный контроль. И это, пожалуй, главная гарантия безопасности.