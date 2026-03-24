Правительство утвердило критерии для перечня стратегически важных лекарств

«Правительство утвердило правила и критерии, по которым будут устанавливаться перечень стратегически значимых лекарственных средств. В него войдут, естественно, жизненно необходимые, важнейшие препараты, в том числе это и вакцины, анальгетики, это лекарства для лечения инфекций и социально значимых заболеваний, те лекарства, которые предоставляются льготным категориям граждан», — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.