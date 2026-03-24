Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство утвердило критерии для перечня стратегически важных лекарств

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Кабмин утвердил правила и критерии, по которым будет установлен перечень стратегически важных лекарственных средств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство утвердило правила и критерии, по которым будут устанавливаться перечень стратегически значимых лекарственных средств. В него войдут, естественно, жизненно необходимые, важнейшие препараты, в том числе это и вакцины, анальгетики, это лекарства для лечения инфекций и социально значимых заболеваний, те лекарства, которые предоставляются льготным категориям граждан», — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что эта мера позволит сократить зависимость российской фармацевтической промышленности от импорта и может способствовать достижению национальной цели по сохранению населения и укреплению здоровья и повышения благополучия граждан.