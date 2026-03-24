Водолазы и дроны: как спасатели готовятся к паводкам

В рамках подготовки к паводковому и купальному сезону проведена учебная тренировка водолазов и операторов подводного дрона.

Источник: DKNews.kz

Основное внимание уделили обследованию акваторий и отработке действий при поиске пострадавших под водой, передает DKNews.kz.

Отработка навыков и взаимодействия.

Во время занятий специалисты отрабатывали:

погружения в различных условиях слаженное взаимодействие в команде использование современного подводного оборудования.

Такая подготовка позволяет повысить уровень готовности спасателей к работе в реальных условиях.

Роль подводного дрона.

Особое внимание уделили применению подводного дрона, который становится важным инструментом в работе спасательных служб.

С его помощью можно:

обследовать труднодоступные участки водоемов ускорить процесс поиска пострадавших повысить эффективность поисково-спасательных операций.

Использование современных технологий позволяет минимизировать риски для самих спасателей и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Подготовка к сезону рисков.

Учебные тренировки направлены на повышение:

профессиональных навыков выносливости скорости реагирования.

Подобные занятия особенно важны в преддверии паводкового и купального сезонов, когда возрастает вероятность происшествий на воде.

Значение для безопасности населения.

Проведение таких тренировок напрямую связано с обеспечением безопасности граждан. Подготовленные специалисты способны оперативно действовать в экстренных ситуациях, снижая возможные риски и последствия происшествий.

Системная подготовка водолазов и операторов подводной техники остается важной частью работы спасательных служб и играет ключевую роль в защите населения.