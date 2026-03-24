Водолазы и дроны: как спасатели готовятся к паводкам

Основное внимание уделили обследованию акваторий и отработке действий при поиске пострадавших под водой, передает DKNews.kz.
Отработка навыков и взаимодействия.
Во время занятий специалисты отрабатывали:
погружения в различных условиях слаженное взаимодействие в команде использование современного подводного оборудования.
Такая подготовка позволяет повысить уровень готовности спасателей к работе в реальных условиях.
Роль подводного дрона.
Особое внимание уделили применению подводного дрона, который становится важным инструментом в работе спасательных служб.
С его помощью можно:
обследовать труднодоступные участки водоемов ускорить процесс поиска пострадавших повысить эффективность поисково-спасательных операций.
Использование современных технологий позволяет минимизировать риски для самих спасателей и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.
Подготовка к сезону рисков.
Учебные тренировки направлены на повышение:
профессиональных навыков выносливости скорости реагирования.
Подобные занятия особенно важны в преддверии паводкового и купального сезонов, когда возрастает вероятность происшествий на воде.
Значение для безопасности населения.
Проведение таких тренировок напрямую связано с обеспечением безопасности граждан. Подготовленные специалисты способны оперативно действовать в экстренных ситуациях, снижая возможные риски и последствия происшествий.
Системная подготовка водолазов и операторов подводной техники остается важной частью работы спасательных служб и играет ключевую роль в защите населения.