Нижегородского тревел-блогера обнаружили мертвым на Гоа

Тело тревел-блогера из Нижнего Новгорода обнаружили в съемной квартире на Гоа. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
49-летний мужчина отправился на отдых в деревню Морджим. В какой-то момент владелец комнаты решил проверить своего арендатора, однако попасть в помещение не смог и вызвал полицию. Правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили труп.
В данный момент проводится расследование. По информации источника, перед отъездом путешественник жил в Нижнем Новгороде. Также известно, что мужчина состоял на учёте у нарколога. Последнее видео блогера было снято в индийском храме.
Ранее мы писали, что нижегородца три года считают мертвым из-за ошибки случайного прохожего.