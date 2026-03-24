Нижегородского тревел-блогера обнаружили мертвым на Гоа

Он арендовал квартиру на курорте Морджим.

Источник: Живем в Нижнем

Тело тревел-блогера из Нижнего Новгорода обнаружили в съемной квартире на Гоа. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

49-летний мужчина отправился на отдых в деревню Морджим. В какой-то момент владелец комнаты решил проверить своего арендатора, однако попасть в помещение не смог и вызвал полицию. Правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили труп.

В данный момент проводится расследование. По информации источника, перед отъездом путешественник жил в Нижнем Новгороде. Также известно, что мужчина состоял на учёте у нарколога. Последнее видео блогера было снято в индийском храме.

Ранее мы писали, что нижегородца три года считают мертвым из-за ошибки случайного прохожего.