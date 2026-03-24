Из Воронежа в Китай за год отправились около 60 контейнерных поездов

За год работы обновлённого грузового терминала воронежской станции Придача в Китай отправили 59 контейнерных поездов. Ими было перевезено 141, 2 тыс. тонн экспортных грузов. Основными товарами стали синтетический каучук, свекловичный жом и рапсовое масло. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
В ЮВЖД отметили, что в рамках модернизации в 2025 году были созданы открытые площадки для перевалки и хранения контейнеров. Кроме того, сотрудники начали использовать современный погрузчик-ричстакер грузоподъëмностью 45 тонн. Второй такой перегружатель поступил на ЮВЖД в феврале 2026 года, что позволило ускорить процесс обработки контейнеров и увеличить пропускную способность терминала.
Сейчас Юго-Восточная железная дорога предоставляет своим клиентам более 20 экспортных маршрутов перевозок в Восточном и Юго-Западном направлении, через Республику Казахстан, а также по Международному транспортному коридору «Север-Юг».