Из Воронежа в Китай за год отправились около 60 контейнерных поездов

В ЮВЖД отметили, что в рамках модернизации в 2025 году были созданы открытые площадки для перевалки и хранения контейнеров. Кроме того, сотрудники начали использовать современный погрузчик-ричстакер грузоподъëмностью 45 тонн. Второй такой перегружатель поступил на ЮВЖД в феврале 2026 года, что позволило ускорить процесс обработки контейнеров и увеличить пропускную способность терминала.