Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижний Новгород попал в топ-10 популярных направлений для автотуризма в марте

В среднем туристам придется отдать за ночь в отеле 3,8 тысячи рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Нижний Новгород вошел в десятку наиболее популярных городов России для путешествий на автомобиле. Результаты мартовского исследования представил сервис Твил.ру.

Эксперты проанализировали те бронирования, где туристам предоставлялась парковка для транспорта. Как правило, гости приезжают в столицу Приволжья на три ночи и в среднем отдают за размещение в отеле 3819 рублей в сутки.

В рейтинге популярных направлений для автотуризма Нижнему Новгороду досталось девятое место. Первое место заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Сочи. Также опередили столицу ПФО Краснодар, Казань, Калининград, Ялта, Геленджик. На 10 строчке расположился Кисловодск.

Ранее мы писали, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ с низким уровнем безработицы.