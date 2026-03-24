Нижний Новгород попал в топ-10 популярных направлений для автотуризма в марте

Нижний Новгород вошел в десятку наиболее популярных городов России для путешествий на автомобиле. Результаты мартовского исследования представил сервис Твил.ру.
Эксперты проанализировали те бронирования, где туристам предоставлялась парковка для транспорта. Как правило, гости приезжают в столицу Приволжья на три ночи и в среднем отдают за размещение в отеле 3819 рублей в сутки.
В рейтинге популярных направлений для автотуризма Нижнему Новгороду досталось девятое место. Первое место заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Сочи. Также опередили столицу ПФО Краснодар, Казань, Калининград, Ялта, Геленджик. На 10 строчке расположился Кисловодск.
