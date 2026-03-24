БАА заявила про рекордный ввоз автомобилей физлицами в Беларуси

Белорусская автомобильная ассоциация заявила про рекордный ввоз автомобилей физлицами в Беларуси.
По итогам первых двух месяцев 2026 года в Беларусь частные лица ввезли 16,3 тысячи легковых автомобилей. Это на 11% выше показателей аналогичного периода 2025 года. В БАА обращают внимание, что указанное подтверждает тренд на усиление роли ввоза в ущерб официальным каналам продаж, которые за этот период рухнули на 57%.
В 2025 году белорусы ввезли 101,2 тысячи авто, в том числе 6,1 тысячи электромобилей (5,4% от общего числа ввезенных), 5,1 тысячи гибридов (5%), а 90 000 — автомобили с двигателями внутреннего сгорания (89,6%).
«Характерно, что весь объем импорта пришелся на страны вне ЕАЭС — прямые поставки из союзных государств физлицами не осуществлялись», — заметили в ассоциации.
И обратили внимание, что объем «частного» импорта в прошлом голу более чем в 1,5 раза превысил совокупный объем ввоза всех юридических лиц и производство завода «Белджи». Вместе с тем статистика показывает, что два из трех ввезенных белорусами автомобилей перепродаются в течение первых месяцев.
В БАА поясняют: это говорит о том, что частный ввоз перестал быть инструментом личного потребления, превратившись в массовый неконтролируемый коммерческий канал. Подобная ситуация напрямую препятствует реализации стратегии завода «Белджи», а также ставит под угрозу стабильность работы официальных дилеров.
Эксперты ассоциации выделяют два ключевых фактора, которые стимулируют данный дисбаланс. Первое — это критический разрыв в ставках утилизационного сбора, когда затраты юрлиц во много раз выше расходов граждан. Второе — массовое использование льгот по указу № 140 при ввозе авто, которые затем идут на перепродажу.
БАА указывает на необходимость выравнивания условий для всех участников рынка для сохранения инвестиционной привлекательности официального сектора. И настаивает на сохранении социальных льгот для белорусов, которые ввозят авто исключительно для личного пользования.
