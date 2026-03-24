БАА заявила про рекордный ввоз автомобилей физлицами в Беларуси

По итогам первых двух месяцев 2026 года в Беларусь частные лица ввезли 16,3 тысячи легковых автомобилей. Это на 11% выше показателей аналогичного периода 2025 года. В БАА обращают внимание, что указанное подтверждает тренд на усиление роли ввоза в ущерб официальным каналам продаж, которые за этот период рухнули на 57%.