Подрядчика для ремонта Московского шоссе нашли в Самаре

В Самаре определили подрядчика, который отремонтирует Московское шоссе. Его выбрали по итогам электронного аукциона. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
На торги было подано три заявки. Одна из компаний предложила за свои услуги 512,6 млн рублей, другая — 523,2 млн, третья — 528,4 млн (такой была начальная (максимальная) стоимость контракта). Победителем признали последнего кандидата. Что это за компания, пока неизвестно. В скором времени с подрядчиком заключат контракт.
Напомним, обновить планируется участок Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Его протяженность составляет 7,8 км. Подрядчику нужно будет устранить дефекты и восстановить элементы автодороги. Срок выполнения работ — с 1 апреля по 1 сентября 2026 года.