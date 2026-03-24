«Тазару күні»: 10 тысяч человек вышли на уборку в Карагандинской области

В регионе прошли масштабные работы по очистке территорий и благоустройству общественных пространств, передает DKNews.kz.
Масштаб акции и результаты.
В рамках мероприятия в области удалось:
очистить около 1,5 тысячи гектаров территории вывезти порядка 30 тысяч тонн твердых бытовых отходов привлечь тысячи неравнодушных жителей.
Акция прошла в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры и ответственности.
Участие жителей и организаций.
Во всех городах и районах региона к акции присоединились:
волонтеры студенты трудовые коллективы экологические активисты.
Участники объединились вокруг идеи чистоты и бережного отношения к окружающей среде, приводя в порядок дворы, улицы и общественные пространства.
Акции и инициативы.
В рамках «Тазару күні» прошли дополнительные мероприятия:
экофестиваль «Тазалық эстафетасы» акция «TazaLike» молодежная инициатива «Өзіңнен баста».
Эти форматы позволили вовлечь больше молодежи и сделать акцент на личной ответственности каждого.
Как прошел день чистоты в городах.
В Караганде около 3 тысяч человек вышли на уборку сквера на проспекте Нурсултана Назарбаева. Участники также занимались очисткой парков, скверов и других общественных мест.
Акцию поддержали представители местной власти, а также молодежные и волонтерские организации.
В Темиртау к уборке присоединились сотрудники компании Qarmet. Металлурги привели в порядок центральные парки и площади города.
В Шахтинске особое внимание уделили социальной поддержке. В рамках акции «Ардагерім — Ардағым» волонтеры помогли:
очистить дворы одиноких пожилых людей навести порядок на приусадебных территориях.
Экологическая инициатива продолжается.
Помимо разовой акции, в регионе стартовал экологический челлендж «Чистый двор».
В течение месяца будут определяться:
самые благоустроенные дворы наиболее активные участники лучшие инициативы по благоустройству.
Такие проекты помогают закрепить привычку поддерживать чистоту и вовлекают жителей в долгосрочные экологические инициативы.