Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тазару күні»: 10 тысяч человек вышли на уборку в Карагандинской области

Около 10 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в экологической акции «Тазару күні», которая стала завершающим этапом декады Наурызнама.

В регионе прошли масштабные работы по очистке территорий и благоустройству общественных пространств, передает DKNews.kz.

Масштаб акции и результаты.

В рамках мероприятия в области удалось:

очистить около 1,5 тысячи гектаров территории вывезти порядка 30 тысяч тонн твердых бытовых отходов привлечь тысячи неравнодушных жителей.

Акция прошла в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры и ответственности.

Участие жителей и организаций.

Во всех городах и районах региона к акции присоединились:

волонтеры студенты трудовые коллективы экологические активисты.

Участники объединились вокруг идеи чистоты и бережного отношения к окружающей среде, приводя в порядок дворы, улицы и общественные пространства.

Акции и инициативы.

В рамках «Тазару күні» прошли дополнительные мероприятия:

экофестиваль «Тазалық эстафетасы» акция «TazaLike» молодежная инициатива «Өзіңнен баста».

Эти форматы позволили вовлечь больше молодежи и сделать акцент на личной ответственности каждого.

Как прошел день чистоты в городах.

В Караганде около 3 тысяч человек вышли на уборку сквера на проспекте Нурсултана Назарбаева. Участники также занимались очисткой парков, скверов и других общественных мест.

Акцию поддержали представители местной власти, а также молодежные и волонтерские организации.

В Темиртау к уборке присоединились сотрудники компании Qarmet. Металлурги привели в порядок центральные парки и площади города.

В Шахтинске особое внимание уделили социальной поддержке. В рамках акции «Ардагерім — Ардағым» волонтеры помогли:

очистить дворы одиноких пожилых людей навести порядок на приусадебных территориях.

Экологическая инициатива продолжается.

Помимо разовой акции, в регионе стартовал экологический челлендж «Чистый двор».

В течение месяца будут определяться:

самые благоустроенные дворы наиболее активные участники лучшие инициативы по благоустройству.

Такие проекты помогают закрепить привычку поддерживать чистоту и вовлекают жителей в долгосрочные экологические инициативы.