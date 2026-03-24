Жители Молдовы с двойным гражданством будут лишаться румынского удостоверения личности: Кому это грозит

Молдаване, имеющие гражданство Румынии и прописанные по адресам, где числится более десяти человек, рискуют остаться без удостоверения личности, передаёт IPN.
Проверки, согласно Дирекции по учёту населения Румынии, не связаны с национальностью, а касаются законности транскрипции актов гражданского состояния и правильности адреса проживания, указанного в удостоверяющих личность документах. Закон предусматривает, что нельзя прописаться по адресу, где уже числится более десяти человек, за исключением членов расширенной семьи.
Для проверки данных румынские власти используют Интегрированную информационную систему актов гражданского состояния, функционирующую с 31 марта 2025 года. Система позволяет получать доступ к сведениям из реестров актов гражданского состояния начиная с 1 января 1921 года.
В случаях выявления превышения лимита в десять человек, прописанных по одному и тому же адресу, общественные службы по учёту населения могут, в соответствии с законом, принять решение о прекращении действия прописки, чтобы обеспечить корректность данных в удостоверяющих личность документах.
