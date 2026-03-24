У пауков нашли еще 625 типов половых аномалий

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Российские и британские ученые проанализировали аномалии полового развития пауков, известные с 1867 года, и выявили у них 625 типов одновременного присутствия женских и мужских признаков. Ученые предполагают, что такие аномалии могут быть связаны с паразитическими заболеваниями, механическими изменениями или экологической ситуацией, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Половые аномалии у пауков — это отклонения в развитии половых признаков, среди которых выделяют гинандроморфию и интерсексуальность. При гинандроморфии тело паука четко разделено на участки с мужскими и женскими чертами (например, одна половина тела как у самца, другая — как у самки), а при интерсексуальности признаки обоих полов присутствуют одновременно, но выражены нечетко или неполно (особь может выглядеть в целом как самец или самка, но иметь отдельные черты противоположного пола). Ученые проанализировали все известные случаи этих аномалий полового развития с 1867 года, когда было сделано первое упоминание гинандроморфизма у пауков, исправив некоторые ошибки типирования, и изучили всю доступную литературу на эту тему.
«Оказалось, что может быть 625 различных типов интерсексуальности: больше самец, чем самка, но при этом имеются какие-то признаки самки, также есть самки с признаками самца и тому подобное», — приводит издание слова Галины Азаркиной, научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН.
Ученые пытались выяснить, почему у пауков иногда нарушается развитие половой системы, например, меняются форма или строение органов, нужных для размножения. Раньше предполагали, что виной тому могут быть паразитические черви нематоды из рода Mermis. Они заражают пауков, и из-за этого якобы возникают аномалии. Но эта версия не подтвердилась, поскольку оказалось, что многие зараженные пауки имеют совершенно нормальное строение половых органов.
Сейчас ученые склоняются к тому, что причиной таких аномалий могут быть повреждения, полученные во время линьки (когда паук сбрасывает старый покров), воздействие вредных химических веществ в окружающей среде или паразиты иных видов. Еще одна возможная причина — скрещивание близких видов пауков. Потомство от такого союза может иметь необычные половые признаки. «Не исключено и то, что это вариант нормы — изменчивость копулятивных структур у пауков, особенно у самок, может быть просто огромной», — говорит Азаркина.