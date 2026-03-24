У пауков нашли еще 625 типов половых аномалий

Половые аномалии у пауков — это отклонения в развитии половых признаков, среди которых выделяют гинандроморфию и интерсексуальность. При гинандроморфии тело паука четко разделено на участки с мужскими и женскими чертами (например, одна половина тела как у самца, другая — как у самки), а при интерсексуальности признаки обоих полов присутствуют одновременно, но выражены нечетко или неполно (особь может выглядеть в целом как самец или самка, но иметь отдельные черты противоположного пола). Ученые проанализировали все известные случаи этих аномалий полового развития с 1867 года, когда было сделано первое упоминание гинандроморфизма у пауков, исправив некоторые ошибки типирования, и изучили всю доступную литературу на эту тему.