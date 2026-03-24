На агропредприятиях Воронежской области начались весенние полевые работы

Весенние полевые работы стартовали на агропредприятиях компании «Продимекс» в Воронежской области в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Хозяйства приступили к подкормке озимых культур. В южных филиалах региона подкормка уже ведется, а в течение недели она может перейти в активную фазу. В северных и восточных районах области работы стартуют позже из-за погодных условий. На предприятиях уже завершают подготовку техники и оборудования к весенней кампании. Все подразделения обеспечены удобрениями, а также укомплектованы запасными частями для минимизации простоев во время активных работ.
Параллельно продолжается обучение специалистов и механизаторов. Программа включает занятия с партнерами и внутренние семинары, посвященные актуальным вопросам агротехнологий и их практическому применению. По оценке специалистов, подготовка к полевым работам в хозяйствах «Продимекса» прошла на высоком уровне в соответствии с производственными планами.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.