На агропредприятиях Воронежской области начались весенние полевые работы

Хозяйства приступили к подкормке озимых культур. В южных филиалах региона подкормка уже ведется, а в течение недели она может перейти в активную фазу. В северных и восточных районах области работы стартуют позже из-за погодных условий. На предприятиях уже завершают подготовку техники и оборудования к весенней кампании. Все подразделения обеспечены удобрениями, а также укомплектованы запасными частями для минимизации простоев во время активных работ.