Шахматный фестиваль собрал 1000 участников в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начался одиннадцатый общероссийский шахматный праздник — «Кубок Минина и Пожарского — 2026» (6+). В этом году в состязаниях представлено свыше тысячи участников, представляющих 35 российских регионов. Соревнования продлятся с 20 по 30 марта на арене «Стрелки». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Торжественная церемония открытия, посвященная началу фестиваля, прошла 23 марта. В ней участвовали как молодые дарования, так и опытные мастера игры, а также почетные гости. Организацией мероприятия занимались Министерство спорта Нижегородской области и областная шахматная федерация, при активном содействии Федерации шахмат Российской Федерации и соответствующей автономной организации.
Евгений Люлин, возглавляющий Законодательное собрание Нижегородской области, отметил значительное увеличение масштабов фестиваля в текущем году. По его мнению, на время проведения турнира Нижний Новгород по праву может считаться «шахматной столицей» России.
Программа фестиваля насыщена разнообразными форматами состязаний. В их число входят этап Кубка России для юных спортсменов различных возрастных категорий, открытые соревнования для всех желающих, турниры по быстрым шахматам и блицу. Также предусмотрены семейные и экспериментальные виды шахмат, включая шахматы Фишера.
С каждым годом география участников турнира неуклонно расширяется. Организаторы связывают эту тенденцию с растущим интересом к массовым видам спорта и прогрессом в развитии шахматного движения на всей территории страны.
Ранее нижегородец Артем Цепилов взял «серебро» на турнире «Аэрофлот-опен».