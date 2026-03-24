Шахматный фестиваль собрал 1000 участников в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начался одиннадцатый общероссийский шахматный праздник — «Кубок Минина и Пожарского — 2026» (6+). В этом году в состязаниях представлено свыше тысячи участников, представляющих 35 российских регионов. Соревнования продлятся с 20 по 30 марта на арене «Стрелки». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.