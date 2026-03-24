Сад Миндовского в Перми ждет масштабная реконструкция

В Индустриальном районе Перми начинается обновление сада имени Миндовского. С 23 марта аттракционы на территории уже не работают, однако сам парк пока остается открытым для прогулок.
Сейчас специалисты занимаются разбором старых конструкций и торговых точек. Завершить демонтаж планируется к 15 апреля. Параллельно проходит выбор подрядной организации, которая займется ремонтом. Основные работы хотят начать до конца весны.
На время реконструкции сад полностью закроют для посетителей. Завершить обновление планируют в течение этого года. Проект благоустройства включает ремонт дорожек и площадок, замену малых архитектурных форм, обновление детских и спортивных зон. Также в парке появится сцена, новые цветники и будет модернизирован вход со стороны улицы Мира.
Напомним, что в прошлом году сад имени Миндовского победил во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, набрав более 36 тысяч голосов жителей. Следующее голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня — победившую территорию обновят в 2027 году.