Из Красноярского края за пределы России выдворили почти сто иностранцев

В Красноярском крае за пределы России выдворили почти 96 иностранцев после рейдовых мероприятий по противодействию незаконной миграции. Как сообщили в региональном МВД, в марте 2026 года полицейские и бойцы Росгвардии проверили точки общественного питания, торговые, строительные и промышленные зоны.
В итоге сотрудники правоохранительных органов нашли 529 нарушений миграционного законодательства. Сумма штрафов превысила два миллиона рублей.
Кроме того, полицейские завели 26 уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранных граждан. 233 мигрантам запретили въезд в страну.
В МВД пообещали продолжить работу по этому направлению.
