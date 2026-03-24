Лучших автобусных перевозчиков назвали в администрации Владивостока

Комиссии проверяют в первую очередь состояние салонов: чистоту, состояние сидений, наличие исправных систем видеонаблюдения, автоматического звукового информирования, отопления и кондиционирования. Техническое состояние автобусов должно соответствовать требованиям безопасности, а класс транспортных средств (большой, средний или маршрутка) — условиям контракта. Контракты также запрещают использование на маршрутах автобусов старше 10 лет без системы ГЛОНАСС и терминалов безналичной оплаты проезда.
Последняя проверка прошла 23 марта в автопарке перевозчика «Самокат». Он обслуживает сейчас и будет обслуживать по следующему контракту 15 маршрутов — №№ 14, 16Б, 16Д, 16К, 16Ц, 17, 18, 33, 37, 66, 74, 75, 85, 92 и 97.
Лучшие результаты проверок показали перевозчики «ВПОПАТ-1» и ООО «ДВ-ТрансСети». Всем остальным перевозчикам дается время на исправление недочетов, после чего будет проведена повторная приемка транспорта.
Напоминаем, на последние торги не вышли коммерческие перевозчики «Каслар» и «Владрейс», имеющие общих управленцев. Так как рынок автобусных перевозок во Владивостоке фактически стал неконкурентным — торги проводятся, но каждый перевозчик стабильно забирает себе одни и те же маршруты, — невыход привычных участников привёл к тому, что негласно зарезервированные для них лоты остались невостребованными. Мэрия нашла выход — заключение прямых контрактов на оставшиеся маршруты. Ими будет заниматься ООО «Дальневосточные пассажирские транспортные перевозки». У неё тот же учредитель, что и у ООО «ВладРейс», этот же бизнесмен раньше являлся директором «Каслара». Работать новый участник рынка будет на автобусах, арендованных у «Каслара» и индивидуальных предпринимателей.