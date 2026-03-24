Лучших автобусных перевозчиков назвали в администрации Владивостока

Напоминаем, на последние торги не вышли коммерческие перевозчики «Каслар» и «Владрейс», имеющие общих управленцев. Так как рынок автобусных перевозок во Владивостоке фактически стал неконкурентным — торги проводятся, но каждый перевозчик стабильно забирает себе одни и те же маршруты, — невыход привычных участников привёл к тому, что негласно зарезервированные для них лоты остались невостребованными. Мэрия нашла выход — заключение прямых контрактов на оставшиеся маршруты. Ими будет заниматься ООО «Дальневосточные пассажирские транспортные перевозки». У неё тот же учредитель, что и у ООО «ВладРейс», этот же бизнесмен раньше являлся директором «Каслара». Работать новый участник рынка будет на автобусах, арендованных у «Каслара» и индивидуальных предпринимателей.