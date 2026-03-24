На трассах Самарской области ограничат движение грузовиков

Проезд в регионе будет ограничен для транспорта с нагрузкой более семи тонн на ось. Исключение сделают для пассажирских автобусов, перевозчиков продуктов питания, лекарств, топлива, почты, а также для машин экстренных и правоохранительных служб. Кроме того, ограничения не затронут дорогу Самара — Бугуруслан, Красноглинское шоссе и обход Тольятти.