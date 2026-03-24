Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассах Самарской области ограничат движение грузовиков

Ограничения для грузового транспорта введут на дорогах Самарской области с 1 апреля. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Источник: Коммерсантъ

«Весенние ограничения движения будут действовать на региональных трассах до 30 апреля. Это необходимая мера, которая позволит избежать разрушения дорожного покрытия в период, когда оно наиболее уязвимо из-за переувлажнения грунта», — говорится в сообщении.

Проезд в регионе будет ограничен для транспорта с нагрузкой более семи тонн на ось. Исключение сделают для пассажирских автобусов, перевозчиков продуктов питания, лекарств, топлива, почты, а также для машин экстренных и правоохранительных служб. Кроме того, ограничения не затронут дорогу Самара — Бугуруслан, Красноглинское шоссе и обход Тольятти.