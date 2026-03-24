Зараженные опасным вредителем томаты из Китая обнаружили на складе в Красноярске

Специалисты краевого Россельхознадзора обнаружили опасного вредителя в томатах, ввезенных из Китая в Красноярск.

Специалисты краевого Россельхознадзора обнаружили опасного вредителя в томатах, ввезенных из Китая в Красноярск.

По информации пресс-службы ведомства, на складе временного хранения «Агротерминал-Таможня» был проведен карантинный фитосанитарный контроль партии томатов общим весом 1352 кг.

Во время проверки были выявлены плоды с признаками повреждений карантинным вредителем. Отобранные образцы направили на исследования в лабораторию Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». В результате исследований в томатах эксперты обнаружили южноамериканскую томатную моль.

«В целях предотвращения угрозы причинения вреда сельскому хозяйству и экономике региона лицу, ввозившему зараженную опасным вредителем продукцию, выдано уведомление о необходимости принятия фитосанитарных мер. По выбору собственника томаты подвергнуты обработке разрешенными к применению препаратами, безопасными для человека», — рассказали в региональном Россельхознадзоре.

В ведомстве напомнили, что южноамериканская томатная моль является опасным карантинным вредителем, который повреждает и снижает на 80−100% урожайность томатов в открытом и закрытом грунте. Этот вредитель является объектом карантина во многих странах и включен в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Кроме того, борьба с вредителем затруднена, поскольку в отличие от многих других карантинных объектов, южноамериканская томатная моль практически не реагирует на инсектициды. Она крайне быстро вырабатывает привыкание.

