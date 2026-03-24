Гонконгский и свиной гриппы продолжают сбивать с ног волгоградцев

— При первых симптомах болезни человеку необходимо оставаться дома, так как он рискует заразить окружающих. Переносить грипп на ногах опасно и для него самого, ведь заболевание может провоцировать серьезные осложнения. Например, пневмонию. При гриппе бывает и первичная вирусная пневмония, проявляющая себя буквально с первых дней, и вирусно-бактериальная, и бактериальная — при присоединении бактериальной флоры, — объясняла волгоградский врач-инфекционист Ольга Чернявская.